Greqia: Mbështesim anëtarësimin e Shqipërisë/ Athina kërkon përparim të mëtejshëm për të drejtat e minoritetit grek

Greqia mbështet me rezerva anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Në konferencën ndërkombëtare të Selanikut, kryeministri i Greqisë, Kiriakos Mitsotakis, rikonfirmoi mbështetjen e Greqisë për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor.
“Greqia mbetet në favor të perspektivës evropiane të Ballkanit Perëndimor, por progresi i secilit vend kandidat do të varet nga respektimi i sundimit të ligjit, detyrimeve ndërkombëtare dhe të drejtave të pakicave.”
Por Mitsotakis nuk e fshehu pakënaqësinë dhe njëherësh edhe kërkesën e fundit të Greqisë për Shqipërinë para anëtarësimit në BE, minoritetin grek.
“Ne ende kemi probleme me pakicën kombëtare greke në Shqipëri, të cilat ia kemi sjellë në vëmendje palës shqiptare. Progresi që është bërë në regjistrimin e pronave dhe mbrojtjen e të gjitha të drejtave nuk është i mjaftueshëm”
Jini absolutisht të sigurt se në kohën e duhur do t’i ushtrojmë të drejtat tona, në mënyrë që të jemi absolutisht të sigurt se të drejtat e pakicës mbrohen. Çështja nuk është vetëm një çështje dypalëshe, por ka të bëjë me zbatimin e ligjit evropian dhe rregullave të respektimit të të drejtave të njeriut.”
Ndonëse kjo deklaratë e kryeministrit grek shihet si një paralajmërim për Shqipërinë, Mitsotakis nuk përmendi në asnjë rast fjalën veto. Madje ai vlerësoi se në krahasim me Maqedoninë e Veriut, Shqipëria është shumë hapa para në procesin e anëtarësimit në BE.
“Maqedonia e Veriut nuk ka përparim të konsiderueshëm në negociatat e pranimit me Bashkimin Evropian.
Ky vend është në një fazë shumë më të hershme krahasuar me Shqipërinë, një fakt që aktualisht nuk lejon që çështje të ngjashme të ngrihen gjatë zhvillimit të procesit të saj të pranimit.”
Greqia e ka përdorur më herët mekanizëm për të ngrirë negociatat e Shqipërisë me BE, kur në vitin 2023 në Himarë u arrestua ish-kandidati për kryebashkiak Fredi Beleri për shitblerje votash. Tashmë ujërat mes Athinës dhe Tiranës janë zbutur. Por testi i fundit i marrëdhënieve mes Greqisë dhe Shqipërisë do të jetë gjysma e dytë e vitit 2027, kur Athina të udhëheqë Presidencën e BE, në të njëjtën kohë kur Shqipëria synon të përmbyllë gjithë fazën e negociatave.