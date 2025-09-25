Greta Thunberg, apel nga Flotila Sumud

Aktivistja suedeze Greta Thunberg ka deklaruar se pjesëmarrësit në Flotilën Global Sumud do të vazhdojnë të paepur drejt Gazës, pavarësisht rreziqeve.
Ajo theksoi se kjo nismë nuk ka të bëjë vetëm me flotiljen, por me vetë Gazën, ku mbi 2 milionë njerëz janë të bllokuar dhe sistematikisht të uritur nën një rrethim të paligjshëm, ndërsa bombat dhe sulmet janë pjesë e përditshmërisë së tyre.
Thunberg u bëri thirrje qeverive të përmbushin detyrimet ligjore dhe t’i japin fund bashkëpunimit në gjenocid, duke siguruar mbrojtje për mbi 500 pjesëmarrës nga 45 vende.
“U bëjmë thirrje njerëzve në mbarë botën të ngrenë zërin për Palestinën, për Gazën, për njerëzimin,” tha ajo. /mesazhi