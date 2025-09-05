Greta Thunberg: Kërcënimet izraelite nuk do ta ndalin flotilën për Gazën

Aktivistja e njohur për klimën, Greta Thunberg, ka deklaruar se kërcënimet e Izraelit kundër aktivistëve ndërkombëtarë që marrin pjesë në Global Sumud Flotilla nuk do ta pengojnë misionin e tyre drejt Gazës.
“Nuk do të ndalemi nga kërcënimet e pabaza të zyrtarëve izraelitë, të cilët përdorin propagandë gjenocidale e politike për të na heshtur dhe frikësuar,” tha Thunberg në një video të publikuar në platformën X.
Ajo theksoi se misioni i flotilës është “paqësor, plotësisht i ligjshëm dhe i bazuar në nevojën urgjente për të dërguar ndihma humanitare për palestinezët në Gaza, duke tërhequr njëkohësisht vëmendjen e botës ndaj Palestinës”. /mesazhi