Greva e Trafikut Urban – Komuna e Prishtinës mban sot seancë të jashtëzakonshme

Kuvendi Komunal i Prishtinës do të zhvillojë sot seancë të jashtëzakonshme.
Seanca është paralajmëruar të fillojë nga ora 15:00, transmeton KosovaPress.
Kjo seancë është thirrur pas bllokimit prej disa ditësh të transportit publik për shkak të grevës së Trafiku Urban dhe operatorëve privatë që veprojnë në kryeqytet për shkak të problemeve financiare në komunë.
Punëtorët kanë këkuar zgjidhje të shpejt të problemit, teksa Komuna dhe Qeveria po i hedhin fajin njëra-tjetrës për alokimin e mjeteve të kryeqytetit.