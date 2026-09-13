“Gruaja e Panjohur” triumfon në Venecia, por “Naza” e Gazës ishte tronditja e saj

Çmimet e një festivali dhe rekordi që shënoi dokumentari për një gjenocid aktual
Filmi “Gruaja e Panjohur” nga regjisorja daneze May el-Toukhy fitoi Luanin e Artë për filmin më të mirë në Festivalin e 83-të të Filmit në Venecia, duke i dhënë një nga çmimet më të rëndësishme të festivalit filmit që tregon historinë e një gruaje, e kaluara e së cilës nga pushtimi nazist kërcënon jetën e saj të re në Danimarkën e pasluftës.
Çmimet u vendosën nga një juri ndërkombëtare e kryesuar nga regjisorja dhe aktorja amerikane Maggie Gyllenhaal. El-Toukhy, një nga vetëm dy regjisoret që konkurruan për çmimin kryesor këtë vit, falënderoi jurinë dhe bashkëpunëtorët e saj, duke theksuar se filmi është gjithashtu për gratë, zërat e të cilave shpesh mbeten të heshtura.
“Gruaja e Panjohur” fitoi një tjetër çmim të madh. Mathilde Arcel, roli i parë kryesor kryesor i së cilës ishte në film, mori Kupën Volpi për aktoren më të mirë. Aktorja emocionale tha se ishte e nderuar që mori çmimin në shoqërinë e regjisorëve dhe aktorëve nga e gjithë bota.
Luani i Argjendtë për Regjisorin më të Mirë shkoi për regjisorin rus Ilya Khrzhanovsky për filmin “DAU”, një projekt ambicioz që u realizua me vite dhe që tërhoqi shumë vëmendje në Venecia për metodën e tij të pazakontë të prodhimit.
Çmimi i madh i jurisë u fitua nga regjisorja jugkoreane Lee Chang-dong për dramën sociale “Possible Love”. Filmi ndjek një familje të klasës punëtore dhe një regjisore dokumentarësh që i zgjedh ata si subjekt të filmit të saj të ri. “Possible Love” më parë fitoi Çmimin Ndërkombëtar të Kritikëve të Filmit FIPRESCI për Filmin më të Mirë në Venecia.
Çmimi special i jurisë iu dha filmit dokumentar “NAZA” nga regjisorët izraelitë Yuval Abraham dhe Rachel Szor. Filmi përmban dëshmi nga 24 ish-personelë ushtarakë izraelitë rreth sistemeve dhe procedurave që përdoren në sulmet ndaj civilëve në Gaza. Filmi mori një duartrokitje 25-minutëshe në këmbë pas premierës së tij në Venecia dhe shkaktoi reagime të ashpra.
Çmimi për aktorin më të mirë iu dha aktorit amerikan John Malkovich për rolin e tij në komedinë e zezë “Wild Horse Nine” nga regjisori Martin McDonagh. Malkovich luan një veteran të CIA-s i cili po përballet me të kaluarën e tij në film, dhe ai e pranoi çmimin nëpërmjet një mesazhi video të pararegjistruar, pasi aktualisht është në një tjetër shesh xhirimi.
Çmimi për skenarin më të mirë iu dha Stéphane Brizé, Coralie Amédéo dhe Olivier Gorce për filmin “A Good Little Soldier”.
Në programin paralel Orizzonti, çmimi për filmin më të mirë shkoi për filmin belg “Diane in the Loop” nga dyshja e regjisorëve Ann Sirot dhe Raphaël Balboni.
Riccardo Scamarcio u emërua aktori më i mirë për “Children of the Monkey”, ndërsa Laleh Marzban fitoi çmimin për aktoren më të mirë për “Falling House”. Çmimi për regjisorin më të mirë shkoi për Jacqueline Lentzou për “A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra”.
Festivali i Filmit në Venecia i këtij viti përfundoi kështu me një shpërndarje të çmimeve kryesore midis kinemasë evropiane, aziatike dhe amerikane, me një prani veçanërisht të fortë të filmave që trajtojnë tema sociale dhe politike. /tesheshi.com/