​Grupi gjerman do të ndërtojë fabrikën e pjesëve të automjeteve elektrike në Bullgari

Furnizuesi gjerman i automobilave Eberspaecher tha se po krijon një filial në Bullgari dhe do të ndërtojë një fabrikë për ngrohje elektrike për automjetet elektrike dhe modelet hibride plug-in në qytetin e pestë më të madh të vendit Ruse në lumin Danub.

Fabrika, që do të përfundojë në fund të verës së vitit 2023, do t’i mundësojë Eberspaecher të përmbushë kërkesën për pjesë EV në tregun evropian, e cila shihet të rritet ndjeshëm në planin afatmesëm, tha kompania në pronësi të familjes në një deklaratë.

Objekti do të vendoset në një sipërfaqe prej rreth 80.000 metra katrorë në Zonën Industriale të Ruses Sllatina dhe do të prodhojë ngrohje të tensionit të ulët dhe të lartë, si dhe njësi kontrolli elektronik. Eberspaecher Bulgaria do të fillojë prodhimin në një vend të përkohshëm që në janar 2023.

Kompania fillimisht do të punësojë rreth 150 staf në kantier, me plane për të rritur numrin e punonjësve në 500 në vitet e ardhshme.

Njësia e ngrohësve elektrikë të Eberspaecher filloi funksionimin në Gjermani në fund të viteve 1990, duke u zgjeruar më vonë në Kinë dhe Poloni. Teknologjia kryesore e ngrohësve, qeramika PTC, është prodhuar në Hermsdorf, Gjermani, që nga viti 2016, ndërsa njësia e elektronikës së automobilave të grupit ka prodhuar njësitë e kontrollit elektronik në Gjermani, që nga viti 2001 dhe në Kinë që nga viti 2019.

Eberspaecher ka rreth 10.000 punonjës në 80 vende në mbarë botën dhe ka rezervuar të ardhura totale prej mbi 4.9 miliardë euro në vitin 2020.