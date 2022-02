Grupi i hakerëve Anonymous shpall luftë Rusisë

Konfliktet kibernetike luftohen në hije, por në rastin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia, është një grup që e quan veten Anonymous dhe ka bërë një deklaratë publike lufte.

Të Enjten vonë grupi i hakerëve përmes një cicërime në Twitter tha se kishte vënë në shënjestër regjimin e Vladimir Putin.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022