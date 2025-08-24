Grupi irlandez Kneecap brohoret ‘Free Palestine’ në koncertin e Parisit

Northern Ireland hip-hop band Kneecap perform on stage in front of a Palestinian flag on a screen during a concert at the Rock en Seine music festival in Saint-Cloud, near Paris, on August 24, 2025. (Photo by Guillaume BAPTISTE / AFP)

Grupi i reperëve irlandez Kneecap ka përsëritur thirrjen “Free, free Palestine!” gjatë një koncerti pranë Parisit, pavarësisht kundërshtimeve nga grupe hebreje franceze dhe zyrtarë shtetërorë.

Me flamuj, keffiyeh dhe fanella irlandeze në turmë, grupi theksoi se nuk janë kundër Izraelit, por kundër luftës në Gaza. Organizatorët e festivalit Rock en Seine nuk i hoqën nga programi, ndërsa autoritetet lokale vendosën të tërhiqnin subvencionet për aktivitetin.

Para disa mijëra pjesëmarrësve në Saint-Cloud, Kneecap dërgoi edhe një mesazh politik: “Qeveria franceze është bashkëfajtore; ajo shet dhe lehtëson tregtinë e armëve për ushtrinë izraelite.” /mesazhi

