Grupi izraelit: Netanyahu pengesë për përfundimin e luftës në Gaza

Forumi i Familjeve të Pengjeve dhe të Zhdukurve, grupi kryesor që kërkon lirimin e pengjeve në Gaza, deklaroi se kryeministri Benjamin Netanyahu është pengesa kryesore për t’i dhënë fund luftës dhe për të sjellë të lirët e rrëmbyer.
“Operacioni i synuar në Katar e vërtetoi qartë se ekziston vetëm një pengesë për kthimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës: Kryeministri Netanyahu. Sa herë që një marrëveshje afrohet, Netanyahu e sabotuar atë,” thuhet në deklaratën e grupit.
Më herët, Netanyahu tha se eliminimi i udhëheqësve të Hamasit që jetojnë në Katar do të hiqte “pengesën kryesore” për lirimin e të gjithë pengjeve dhe përfundimin e luftës në Gaza. /mesazhi