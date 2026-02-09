Grupi Jamaa Islamiya i Libanit thotë se një nga zyrtarët e tij është rrëmbyer nga Izraeli

Grupi Jamaa Islamiya (Xhemati Islam) i Libanit njoftoi të hënën se forcat izraelite infiltruan Libanin jugor gjatë natës të së dielës dhe rrëmbyen një nga zyrtarët e tyre në rajonin Hasbaya, raporton Anadolu.
Grupi dënoi forcat pushtuese izraelite për rrëmbimin e zyrtarit të tyre, Atwi Atwi, nga shtëpia e tij.
Forcat izraelite e çuan Atwin “në një vend të panjohur pasi terrorizuan familjen e tij dhe i sulmuan ata”, shtoi grupi.
Ata i bënë thirrje shtetit të Libanit të punojë për të siguruar lirimin e Atwi Atwi dhe të gjithë të ndaluarve, dhe t’i japë fund të gjitha shkeljeve izraelite të territorit dhe sovranitetit libanez.
Grupi gjithashtu i kërkoi shtetit të mbrojë civilët dhe banorët paqësorë në fshatrat dhe qytetet e tyre.
Nga autoritetet libaneze nuk janë lëshuar ende deklarata në lidhje me incidentin.
Më vonë, të hënën, ushtria izraelite njoftoi se kishte kryer operacionin, duke thënë se forcat e saj bastisën zonën “Jabal Rous” në Libanin jugor dhe arrestuan “një operativ të shquar në Grupin Islamik gjatë një operacioni nate”.
Në një deklaratë, tha se operacioni erdhi “në dritën e inteligjencës së mbledhur gjatë javëve të fundit”, duke shtuar se i paraburgosuri “u transferua në Izrael për marrje në pyetje”.
Izraeli pretendoi se “u gjetën pajisje luftarake brenda ndërtesës” dhe akuzoi grupin për kryerjen e aktiviteteve “kundër Izraelit në frontin verior”.
Izraeli ka vrarë mbi 4.000 njerëz dhe ka plagosur rreth 17.000 në Liban gjatë një sulmi që filloi në tetor 2023, i cili u përshkallëzua në një luftë në shkallë të plotë në shtator 2024.
Për më shumë se një vit, Bejruti ka bërë thirrje pa sukses për t’i dhënë fund agresionit të përditshëm të Tel Avivit kundër sovranitetit libanez dhe për ndërprerjen e pushtimit izraelit.
Izraeli ka shkelur marrëveshjen e armëpushimit në fuqi me Hezbollahun që nga nëntori 2024 në baza ditore, duke rezultuar në qindra vdekje dhe plagosje.