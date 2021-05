Guardia di Finanza jep detajet e konfiskimit të drogës në Kosovë

Përfaqësuesit e Komandës Krahinore të Guardia di Finanza të rajonit Calabria, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe Policinë Kriminale Shqiptare, kanë zbuluar një trafik ndërkombëtar të mbi 400 kilogramë kokaine brenda një kontejneri nga Amerika e Jugut.

Kështu e fillon shkrimin rreth njoftimit, Guardia di Financa, sipas të cilit institucion, ngarkesa e paligjshme u identifikua nga Fiamme Gialle dhe nga oficerët e Agjencisë Doganore të Gioia Tauro përmes skanimit me rreze X, të kryer me pajisje të sofistikuara në portin e Gioia Tauro, të një kontejneri “tranzit” nga porti i Santos (Brazil) dhe që i drejtohej një kompanie me qendër në Lipjan (Kosovë).

Për të identifikuar autorët e trafikut të madh të paligjshëm, thuhet ndër tjerash, përcjell Telegrafi, Prokuroria Publike e Calabria, DDA, e drejtuar nga avokati Giovanni Bombardieri, i ndihmuar nga zëvendësprokurori Calogero Gaetani Paci dhe zëvendësavokati Francesco Ponzetta, urdhëroi ekzekutimin e filialit ndërkombëtar.

Në përfundim të operacionit ndërkombëtar antidrogë, i cili përfundoi mbrëmë në Ballkan, Guardia di Finanza, policia shqiptare dhe kosovare, pasi ndoqën kontejnerin gjatë tërë udhëtimit, sekuestruan 400 “pako” kokainë të pastër, për një total prej 400 kilogramësh, të fshehura në kuti që përmbajnë zyrtarisht “pulë”.

Si rezultat, shkruan Guardia di Finanza, 25 persona, përfshirë punëtorë, punonjës dhe shoferë të ndërmarrjes së lartpërmendur, iu nënshtruan arrestimit të policisë, përfshirë 7 nën arrest për trafik ndërkombëtar droge. /Telegrafi/