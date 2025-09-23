Guterres: Parimet e OKB-së janë “nën rrethim”

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, paralajmëroi se parimet e Kombeve të Bashkuara janë “nën rrethim”, ndërsa hapi sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme në New York, raporton Anadolu.
“Shtyllat e paqes dhe progresit po përkulen nën peshën e pandëshkueshmërisë, pabarazisë dhe indiferencës”, u tha Guterres udhëheqësve botërorë, duke theksuar se vlerat themelore të OKB-së po testohen në mënyra “më urgjente, më të ndërthurura, më të pamëshirshme” sesa në krijimin e saj.
Guterres përshkroi një pamje të zymtë të Gazës dhe tha: “Tmerret në Gaza po i afrohen vitit të tretë të tmerrshëm”.
Ai shtoi se situata në Gaza është “rezultat i vendimeve që sfidojnë njerëzimin themelor”.
Guterres paralajmëroi gjithashtu se “shkalla e vdekjeve dhe shkatërrimit është përtej çdo konflikti tjetër në vitet e mia si sekretar i përgjithshëm”.
Ai kujtoi se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND) ka lëshuar masa të përkohshme “ligjërisht të detyrueshme” në rastin e gjenocidit në Gaza, por “që atëherë, është shpallur një zi buke dhe vrasjet janë intensifikuar”.
Shefi i OKB-së bëri thirrje më tej që këto masa të “zbatohen plotësisht dhe menjëherë”.
Duke i bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Guterres tha: “Këshilli i Sigurimit duhet të përmbushë përgjegjësitë e tij. Duhet të jetë më përfaqësues, më transparent dhe më efektiv”.
Duke theksuar përkeqësimin e situatës humanitare, shefi i OKB-së denoncoi shkurtimet e ndihmës ndërkombëtare, duke i quajtur ato “një dënim me vdekje për shumë njerëz” dhe “një të ardhme të vjedhur për shumë të tjerë”.
Përtej konfliktit, Guterres u bëri thirrje udhëheqësve botërorë të intensifikojnë veprimet e tyre për klimën, duke thënë: “Ne kemi nevojë për veprime dhe ambicie të shtuara, veçanërisht përmes planeve të përforcuara kombëtare për klimën”.
Ai vuri në dukje se vendet e G20-ës, si emetuesit më të mëdhenj, “duhet të udhëheqin, të drejtuar nga përgjegjësi të përbashkëta, por të diferencuara”.
“80 vjet më vonë, ne përballemi përsëri me pyetjen me të cilën u përballën themeluesit tanë: Çfarë lloj bote zgjedhim të ndërtojmë së bashku?”, pyeti Guterres.