Guterres: Të thyejmë varësinë tonë ndaj plastikës

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres në ditën Botërore të Mjedisit ka bërë thirrje për të luftuar ndotjen plastike.

Guterres i kërkon komunitetit ndërkombëtar që së bashku duhet që të luftojnë për të thyer varësinë që kemi nga plastika.

“Të formojnë një të ardhme më të pastër, më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme për të gjithë, të punojnë si një qeveritë, kompanitë dhe konsumatorët për të thyer varësinë tonë ndaj plastikës, për të mbrojtur zero mbetje dhe për të ndërtuar një qarkore të vërtetë ekonomia”, ka thënë ai.

Duke përshkruar pamjen dramatike që ekziston sot me ndotjen plastike, Antonio Guterres thekson se çdo vit, më shumë se 400 milionë tonë plastikë prodhohen në mbarë botën një e treta e të cilave përdoret vetëm një herë.

“Çdo ditë, ekuivalenti i më shumë se 2,000 kamionëve plehrash plot me plastikë hidhen në oqeanet, lumenjtë dhe liqenet tanë. Pasojat janë shkatërruese. Mikroplastika gjejnë rrugën e tyre në ushqimin që hamë, ujin që pimë dhe ajrin që thithim. Plastika është bërë nga lëndët djegëse fosile sa më shumë plastikë të prodhojmë, aq më shumë lëndë djegëse fosile djegim dhe aq më e keqe është kriza klimatike”, thekson ai.

Sekretari i përgjithshëm fokusohet tek zgjidhjet që janë depozituar. Vitin e kaluar , komuniteti global filloi të negociojë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme për t’i dhënë fund ndotjes plastike. /abcnews

