Si një sekt i ngjashëm me bektashinjtë në Shqipëri shfrytëzohet nga sionistët në Siri
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan paralajmëroi se Izraeli mund të nisë një operacion ushtarak në Siri, duke akuzuar Tel Avivin se mbështet një fraksion brenda komunitetit druz atje me qëllim provokimin e ushtrisë siriane dhe krijimin e një justifikimi për ndërhyrje ushtarake.
Ai i bëri këto komente në një intervistë televizive me median turke TGRT Haber, duke theksuar se Ankaraja e kishte diskutuar tashmë çështjen me aleatët rajonalë, si dhe me zyrtarë nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane.
“Ekziston një skenar në të cilin ushtria izraelite e përdor këtë si justifikim për të nisur një operacion kundër Sirisë,” tha Fidan.
Ministri i jashtëm turk gjithashtu pretendoi se Izraeli mbështet një nga tre fraksionet kryesore brenda komunitetit druz sirian dhe se i dërgon armë dhe municione me helikopter çdo javë.
“Në Sirinë jugore, siç e dini, ka druzë. Këta druzë janë të ndarë në tre fise kryesore brenda Sirisë. Dy prej tyre janë vërtet në anën e qeverisë siriane dhe kundërshtojnë Izraelin. Por fisi druzë mbështet Izraelin”, shpjegoi Fidan, duke shtuar se ky fraksion po përpiqet të provokojë forcat qeveritare siriane në mënyrë që t’i japë Izraelit një justifikim për ndërhyrjen ushtarake.
Omer Ozkizilcik, një bashkëpunëtor i lartë jo-rezident në Këshillin Atlantik, e përshkroi paralajmërimin e Ankarasë si një veprim parandalues.
“Paralajmërimi publik i Turqisë synon të parandalojë Izraelin nga kryerja e diçkaje të pamatur në Sirinë jugore përpara se Izraeli ta bëjë atë në të vërtetë”, tha ai.
Paralajmërimi i Fidanit vjen mes aktivitetit të vazhdueshëm ushtarak izraelit në Sirinë jugore dhe tensioneve të pazgjidhura midis Damaskut dhe grupeve të armatosura druze në provincën jugore të Suweidës.
Suweida, një provincë me shumicë druze në Sirinë jugore, funksionon si një rajon autonom de facto nën udhëheqjen e udhëheqësit shpirtëror Sheikh Hikmat al-Hijri, i cili është bashkuar publikisht me Izraelin. Shumica e fraksioneve të saj të armatosura janë grupuar nën Gardën Kombëtare të Suweida-s, një koalicion i milicive Druze të mbështetura nga Izraeli, të aleatëve me Sheikh al-Hijri.
Fidan përsëriti se pala turke po e monitoron nga afër situatën.
Kujtojmë se në korrik, Sheikh al-Hijri aludoi për mundësinë e aneksimit të Suweida-s nga Izraeli me qëllim ruajtjen e autonomisë së saj. Muajin e kaluar, gazeta The National, duke cituar burime të paidentifikuara, raportoi se helikopterët izraelitë kishin sjellë pajisje mbikëqyrjeje, radarë dhe sisteme të tjera brenda Suweida-s. Duke fluturuar mbi pellgun e lumit Yarmouk dhe fshatrat në Deraa në rrugën për në Suweida, Garda Kombëtare mori gjithashtu pushkë snajperi dhe sisteme lufte nate.
Një zyrtar i lartë i qeverisë siriane i tha gjithashtu The Jerusalem Post në tetor se një helikopter izraelit kishte zbarkuar në Suweida dhe kishte sjellë sasi të konsiderueshme armësh dhe municionesh.
Komentet e Fidanit erdhën disa ditë pasi ai priti homologun e tij sirian, Asaad al-Shaibani, në Ankara, ku i bëri thirrje Izraelit të ndalojë sulmet në Sirinë jugore dhe të bazojë marrëveshjet e tij të sigurisë në Marrëveshjen e Ndarjes së Forcave të vitit 1974.
“Nëse Izraeli do të niste një ofensivë të madhe ushtarake tokësore në Serbinë jugore, kjo do të hapte ‘Kutinë e Pandorës’ për të gjitha llojet e përshkallëzimit ushtarak”, paralajmëroi Ozkizilcik.
Ai shtoi se një ofensivë e tillë mund të shndërrohej në një konflikt më të gjerë që përfshin Turqinë, edhe nëse Ankaraja heziton të vendosë drejtpërdrejt trupat e veta. “Nuk shoh një skenar në të cilin Turqia nuk do të përfshihej në një përshkallëzim ushtarak kundër Izraelit”, tha ai, duke shtuar se Ankaraja ka të ngjarë të ofrojë mbështetje për ushtrinë siriane dhe të koordinojë aktivitetet me aleatët e saj arabë. “Kjo do të ishte një katastrofë për Izraelin ushtarakisht, por edhe politikisht dhe diplomatikisht”, përfundoi ai.
Ozkizilcik theksoi se rreziku i përshkallëzimit izraelit në Siri duhet të shihet edhe në kontekstin e pasigurisë politike të Benjamin Netanyahut, duke vënë në dukje se kryeministri izraelit ka përdorur veprime ushtarake në të kaluarën për të përmirësuar perspektivat e tij zgjedhore.
Në prill, Fidan tha gjithashtu se Izraeli ishte përmbajtur nga veprime të caktuara në Siri për shkak të luftës kundër Iranit, por se nuk i kishte braktisur ato. “Më vonë, kur të vijë koha, ata mund të duan të veprojnë”, tha ai atëherë. /tesheshi.com/