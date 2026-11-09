Hakohet Rosstat, grupet publikojnë shifra tronditëse: Gati 450 mijë rusë të vrarë në luftë

Grupet e hakerëve Cyberpartisans BY dhe Silent Crow thonë se kanë hakuar Rosstat dhe kanë numëruar humbjet ruse që nga pushtimi i Ukrainës. Sipas tyre, numri është midis 393,000 dhe 450,000 të vrarë.
Sipas hakerëve, ata arritën të vidhnin rreth 23 terabajt të dhëna, duke përfshirë dokumente të brendshme, statistika demografike dhe ekonomike, si dhe informacione mbi humbjet ruse në luftën kundër Ukrainës.
Të dhënat e marra i mundësuan grupeve të bënin llogaritjet e tyre të numrit të njerëzve të vrarë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022.
Sipas Kiberpartizany BY, që nga 27 gushti 2026, të paktën 393,881 qytetarë rusë janë vrarë në luftë. Silent Crow jep një shifër edhe më të lartë prej 450,100 të vdekurish.
Rusia nuk ka publikuar statistika zyrtare mbi humbjet në luftime që nga shtatori i vitit 2022. Përveç kësaj, që nga viti 2024, Rosstat ndaloi së publikuari të dhëna vjetore mbi shkaqet e vdekjes, gjë që e ka bërë shumë më të vështirë një vlerësim të pavarur të ndikimit demografik të luftës.
Në këtë sfond, qasja në materialet statistikore të brendshme të agjencisë mund ta bëjë të mundur vlerësimin më të saktë të shkallës së humbjeve njerëzore.
Në një studim të përbashkët nga Meduza dhe Mediazona, bazuar në analizën e të dhënave të regjistrit të trashëgimisë, numri i ushtarakëve të rënë rusë deri në fund të vitit 2025 u vlerësua në afërsisht 350,000.
Meduza dhe Mediazona kanë thënë se kanë marrë akses në të dhënat e publikuara nga hakerat dhe kanë filluar t’i kontrollojnë ato.
Gazetarët synojnë të përcaktojnë jo vetëm nëse materialet janë autentike, por edhe sa të plota janë informacionet që ato përmbajnë. Në veçanti, ata duhet të përjashtojnë mundësinë e falsifikimit të qëllimshëm të të dhënave.
Nëse konfirmohet vërtetësia dhe plotësia e rrjedhjes së informacionit, materialet e marra mund të bëhen një nga burimet më të mëdha të informacionit mbi pasojat demografike të luftës për Rusinë. /tema