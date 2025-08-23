Hamasi bën thirrje për ‘pelegrinazh’ në xhaminë Al-Aksa

Hamasi ka bërë thirrje për një “pelegrinazh masiv” në xhaminë Al-Aksa në Jerusalemin Lindor të pushtuar, pas provokimeve nga kolonët izraelitë që po shtojnë hyrjet e tyre në vendin e shenjtë.
Në një deklaratë, grupi i rezistencës palestineze paralajmëroi për “rrezikun” e situatës dhe “pasojat e praktikave terroriste dhe inkursioneve provokuese”.
Hamasi u bëri thirrje palestinezëve dhe mbështetësve të tyre që të rrisin përpjekjet për të kundërshtuar zgjerimin e vendbanimeve izraelite dhe për të mbështetur qëndresën e popullit të Jerusalemit “me të gjitha mjetet e mundshme”. /mesazhi