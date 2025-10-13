Hamasi dënon “format më të rënda të sadizmit dhe fashizmit” në burgjet izraelite

Lëvizja palestineze Hamas ka akuzuar Izraelin për keqtrajtime të rënda ndaj të burgosurve palestinezë. Në një deklaratë në Telegram, grupi përshëndeti lirimin e disa të burgosurve, duke e quajtur atë “një arritje kombëtare dhe një moment i ndritur në luftën tonë”.
Sipas Hamasit, të liruarit kanë treguar për “format më të tmerrshme të torturës psikologjike dhe fizike” gjatë dy viteve të fundit, të cilat grupi i përshkroi si “shembuj të sadizmit dhe fashizmit në epokën moderne”.
Hamasi i bëri thirrje organizatave për të drejtat e njeriut që të veprojnë kundër "krimeve sistematike" të Izraelit ndaj të burgosurve palestinezë.