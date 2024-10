Ha’masi do ta mbajë sekret identitetin e liderit të tij të ri

Një zyrtar i Hamasit i tha BBC të hënën se organizata ka të ngjarë të mbajë sekret identitetin e udhëheqësit të saj të ri për arsye sigurie. Hamasi planifikon të zgjedhë një udhëheqës të ri në mars 2025, por deri atëherë do të qeveriset nga një komitet prej pesë anëtarësh.

Komiteti do të përbëhet nga Khalil al-Hayya, Khaled Meshaal, Zaher Jabarin, Muhammad Darwish (kreu i Këshillit Shura) dhe një person i pestë, identiteti i të cilit mbetet i paqartë.

I njëjti vendim u mor nga vetë organizata në vitin 2003 pas vrasjes së kreut të atëhershëm të Hamasit, Sheikh Ahmed Yassin, nga Izraeli dhe të pasuesit të tij, Dr. Abdel Aziz al-Radisi.

Zyrtari i Hamasit tha se Khalil al-Haya ka marrë përgjegjësinë për shumicën e çështjeve politike dhe të jashtme, me përjashtim të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë të çështjeve që lidhen me Gazën. Kjo praktikisht do të thotë se ai është në thelb kreu i lëvizjes.

I njëjti zyrtar shtoi se Hamasi ishte i befasuar nga mënyra se si u vra Yahya Sinwar javën e kaluar, pasi u perceptua se ishte në një vend shumë më të sigurt në kohën e vrasjes së tij.

Sa i përket rreth 100 pengjeve në Rripin e Gazës (edhe pse shumë besohet të jenë të vdekur), zyrtari pohoi se Hamasi ka aftësinë dhe personelin për të garantuar sigurinë e tyre. /abcnews