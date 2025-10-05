Hamasi: Ekipi negociator ka mbërritur në Egjipt për bisedimet e paqes

Lëvizja palestineze Hamas ka njoftuar se delegacioni i saj negociator ka mbërritur në Egjipt përpara fillimit të raundit të ri të bisedimeve.
Sipas një deklarate të grupit, delegacioni udhëhiqet nga Khalil al-Hayya dhe do të nisë diskutimet mbi “mekanizmat për arritjen e një armëpushimi, tërheqjen e forcave izraelite pushtuese dhe shkëmbimin e të burgosurve”.
Bisedimet pritet të zhvillohen në Sharm el-Sheikh, me ndërmjetësimin e Egjiptit dhe pjesëmarrjen e përfaqësuesve ndërkombëtarë, në përpjekje për të arritur një marrëveshje që do t’i jepte fund luftimeve në Rripin e Gazës. /mesazhi