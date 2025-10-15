Hamasi fajëson kushtet e vështira në Gaza për vonesën e dorëzimit të trupave

Ushtria izraelite ka njoftuar se ka marrë trupat e katër pengjeve izraelite që mbaheshin në Gaza.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq kishte bërë të ditur më herët se ishte në rrugë për t’i marrë trupat nga luftëtarët palestinezë.
Izraeli kërkon që Hamasi të përmbushë marrëveshjen dhe të dorëzojë trupat e 20 pengjeve të tjera që kanë vdekur dhe ndodhen ende në Rripin e Gazës.
Ndërkohë, Izraeli ka ulur numrin e kamionëve me ndihma humanitare që lejohen të hyjnë në Gaza, nga 600 në 300 në ditë.
Sipas mediave izraelite, kjo masë lidhet me kërkesën që trupat e pengjeve të mbetura të kthehen për t’u varrosur siç duhet.
Hamasi ka thënë se vonesat vijnë për shkak të kushteve shumë të vështira në terren, pasi pjesa më e madhe e territorit është shkatërruar plotësisht. /mesazhi