Hamasi fillon dorëzimin e pengjeve izraelite te delegacioni i Kryqit të Kuq

Hamasi i dorëzoi delegacionit të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC) shtatë nga 20 të burgosurit izraelitë që do të liroheshin si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të pengjeve në Gaza, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit të televizionit shtetëror izraelit KAN, pengjet do të lirohen gradualisht nga tre pika, nga Qyteti i Gazës, Deir al-Balah dhe Khan Younis.
Emrat e pengjeve të liruar në fazën e parë u identifikuan si Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor dhe Omri Miran.
Theksohet se Hamasi do të lirojë disa pengje të tjerë në vazhdim.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi të mërkurën se Izraeli dhe Hamasi kishin rënë dakord për fazën e parë të planit të tij prej 20 pikash që synonte zbatimin e një armëpushimi në Gaza.
Plani përfshin lirimin e të gjitha pengjeve izraelite në këmbim të rreth 2 mijë të burgosurve palestinezë dhe një tërheqje graduale të forcave izraelite nga Rripi i Gazës.