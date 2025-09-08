Hamasi i përgjigjet propozimit të fundit të SHBA-së për armëpushim

Hamasi ka konfirmuar se ka marrë disa ide nga pala amerikane që synojnë arritjen e një marrëveshjeje për armëpushim. Në një deklaratë, grupi tha se mirëpret çdo nismë që ndihmon në ndalimin e agresionit ndaj popullit palestinez dhe shprehu gatishmëri për të diskutuar lirimin e të gjithë pengjeve që mban, në këmbim të një deklarate të qartë për përfundimin e luftës dhe tërheqjen e plotë të Izraelit nga Gaza.
Hamasi shtoi se një propozim i ngjashëm ishte pranuar prej tij në mesin e muajit të kaluar, por Izraeli ende nuk ka dhënë përgjigje.
Propozimi i ri i SHBA-së, i komunikuar të dyja palëve, parashikon një armëpushim të menjëhershëm në këmbim të lirimit të të gjithë pengjeve të Hamasit dhe mijëra të burgosurve palestinezë nga burgjet izraelite. /mesazhi