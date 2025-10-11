Hamasi ka 72 orë për lirimin e pengjeve pas nisjes së armëpushimit

Në mesditën e së premtes, Izraeli njoftoi fillimin e armëpushimit, duke i dhënë fund luftës dyvjeçare në Rripin e Gazës. Forcat izraelite u tërhoqën nga pozicionet e para sipas marrëveshjes së nënshkruar nga të gjitha palët, raporton Aljazeera.
Sipas kushteve të marrëveshjes, Hamasi ka 72 orë kohë për të liruar pengjet izraelite që mbahen në Gaza — 20 të gjallë dhe 28 të vrarë, sipas autoriteteve izraelite. Pas kësaj, Izraeli do të lirojë 250 të burgosur palestinezë me dënime të gjata ose të përjetshme, si dhe rreth 2.000 të ndaluar nga Gaza gjatë luftës.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se falë presionit ushtarak, Izraeli arriti të gjitha objektivat e luftës, megjithëse ai përballej me presion të madh ndërkombëtar, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara.
Presidenti amerikan Donald Trump tha se Netanyahu nuk kishte zgjidhje tjetër përveçse të pranonte marrëveshjen dhe pritet të vizitojë Izraelin gjatë lirimit të pengjeve. /mesazhi