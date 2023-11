Hamasi liron grupin e dytë të pengjeve, nisen drejt pikës kufitare të Rafah

Grupi i dytë i pengjeve izraelitë të liruar nga Hamasi janë rrugës për në vendkalimin Rafah në skajin jugor të Rripit të Gazës.

Kështu kanë deklaruar Forcat izraelite të Mbrojtjes (IDF), shkruan Sky News.

IDF tha se komenti i saj ishte “bazuar në informacionin që u mor nga Kryqi i Kuq”.

Një burim nga Katari tha se pengjet i ishin dorëzuar Kryqit të Kuq.

Hamasi deklaroi se krahu i tij i armatosur i kishte dorëzuar Kryqit të Kuq 13 pengje izraelite dhe shtatë shtetas të huaj. /abcnews

BREAKING: Hamas releases second group of hostages, including 13 Israelis and 7 foreigners, to the Red Cross pic.twitter.com/E8JgMxYuwR

— MSNBC (@MSNBC) November 25, 2023