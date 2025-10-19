Hamasi nuk dëshiron rol në qeverisjen e Gazës

Zëdhënësi i Hamasit në Gaza, Hazem Qassem, ka deklaruar se lëvizja palestineze nuk synon të marrë pjesë në asnjë rol administrativ në qeverisjen e Rripit të Gazës.
Në një deklaratë, Qassem tha se Hamasi ka pranuar krijimin e një “Komiteti të Mbështetjes Komunitare”, i cili do të marrë përkohësisht përgjegjësitë e qeverisjes në territor.
“Ne kërkojmë formimin e shpejtë të këtij komiteti deri në krijimin e Komitetit të Menaxhimit të Gazës. Agjencitë qeveritare në Gaza do të vazhdojnë punën e tyre, pasi çdo boshllëk institucional është shumë i rrezikshëm,” theksoi ai.
Qassem shtoi se bisedimet me ndërmjetësit janë duke vazhduar për fazën e dytë të negociatave, të cilën e përshkroi si “komplekse”, ndërsa po punohet për arritjen e një konsensusi kombëtar mbi pikat kryesore të marrëveshjes së armëpushimit. /mesazhi