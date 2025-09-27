Hamasi: Nuk kemi marrë asnjë plan nga Trump për t’i dhënë fund luftës në Gaza

People demonstrate in Times Square during a pro-Palestinian protest in New York City [Angelina Katsanis/AP]

Hamasi ka deklaruar se nuk ka marrë asnjë plan armëpushimi nga presidenti amerikan Donald Trump, ndonëse ai shprehu optimizëm se një marrëveshje është afër.

Trump u tha gazetarëve të premten se “duket sikur kemi një marrëveshje për Gazën”, por nuk dha hollësi për përmbajtjen apo afatet e saj. Izraeli deri tani nuk ka reaguar publikisht.

Një zyrtar i Hamasit, i cili foli për Al Jazeera në kushte anonimiteti, tha se grupit palestinez “nuk i është paraqitur asnjë plan”.

Të hënën, Trump pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili udhëheq një koalicion të djathtë radikal që kundërshton përfundimin e luftës derisa Hamasi të shkatërrohet. /mesazhi

