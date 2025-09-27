Hamasi: Nuk kemi marrë asnjë plan nga Trump për t’i dhënë fund luftës në Gaza

Hamasi ka deklaruar se nuk ka marrë asnjë plan armëpushimi nga presidenti amerikan Donald Trump, ndonëse ai shprehu optimizëm se një marrëveshje është afër.
Trump u tha gazetarëve të premten se “duket sikur kemi një marrëveshje për Gazën”, por nuk dha hollësi për përmbajtjen apo afatet e saj. Izraeli deri tani nuk ka reaguar publikisht.
Një zyrtar i Hamasit, i cili foli për Al Jazeera në kushte anonimiteti, tha se grupit palestinez “nuk i është paraqitur asnjë plan”.
Të hënën, Trump pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, i cili udhëheq një koalicion të djathtë radikal që kundërshton përfundimin e luftës derisa Hamasi të shkatërrohet. /mesazhi