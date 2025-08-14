Hamasi shpall 15 gushtin “ditë zemërimi” për Gazën dhe kundër aneksimit

Hamasi ka shpallur 15 gushtin, diten e premte si “ditë kombëtare zemërimi” në mbështetje të Gazës dhe kundërshtim të zgjerimit të vendbanimeve izraelite dhe planeve për aneksim në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Në një deklaratë, grupi bëri thirrje për pjesëmarrje masive në qytetet, fshatrat dhe kampet e refugjatëve të Bregut Perëndimor, duke kërkuar protesta të përshkallëzuara dhe “të gjitha format e rezistencës” kundër luftës, bllokadës dhe urisë në Gaza, si dhe planit të fundit për ndërtimin e mbi 3,400 njësive të reja të paligjshme të vendbanimeve izraelite.
Deklarata u bëri thirrje të gjitha fraksioneve palestineze dhe grupeve të shoqërisë civile të bashkohen dhe të mbështesin banorët në zonat e kërcënuara nga planet e aneksimit dhe konfiskimit të tokës, duke theksuar se këto plane do të mposhten nga “vullneti i popullit dhe rezistenca e vazhdueshme”. /mesazhi