Një burim diplomatik ka bërë të ditur për Al Jazeera se Katari dhe Egjipti ia kanë dorëzuar planin e Presidentit Trump ekipit negociator të Hamasit. Sipas burimit, Hamasi u ka premtuar ndërmjetësve se do ta shqyrtojë propozimin e paraqitur pak më parë nga Trump. /mesazhi
Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Hamasi shqyrton propozimin e Trumpit
ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI
Presidenti i Turqisë, Erdoğan, vlerëson përpjekjet e Trumpit për armëpushim në...
Mesazhi.com - 0
Presidenti i Turqisë, Erdoğan, vlerëson përpjekjet e Trumpit për ar'mëpushim në Ga'za