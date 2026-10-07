Hamasi: Sulmi hakmarrës shkatërroi “doktrinën e sigurisë” të Izraelit

Abu Ubaida, zëdhënës i Brigadave Kassam, krahu ushtarak i grupit palestinez të rezistencës Hamas, ka deklaruar se sulmi i grupit shkatërroi “doktrinën e sigurisë” të Izraelit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zëdhënësi i Hamasit tha se sulmi hakmarrës i tetorit përfaqësoi një “arritje ushtarake të dëshmuar përmes planifikimit, ekzekutimit dhe mashtrimit strategjik të sofistikuar”.
Abu Ubaida tha se sulmuesit shfrytëzuan “mundësitë”, përfshirë “narcizmin, arrogancën dhe nënvlerësimin” e kundërshtarëve nga ana e Benjamin Netanyahut.
Figura të opozitës izraelite e kanë mbajtur Netanyahun përgjegjës për atë që e përshkruajnë si “dështimin më të madh të vendit në aspektin e inteligjencës dhe ushtrisë”, i cili çoi në dorëheqjen e disa zyrtarëve të sigurisë.
Netanyahu ka kundërshtuar thirrjet për krijimin e një komisioni shtetëror hetimor për ngjarjet e tetorit, ka mohuar përgjegjësinë dhe ia ka atribuar fajin ushtrisë.
Netanyahu përballet me akuza për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit në tre raste të mëdha korrupsioni.
Krahas procedimeve të brendshme për korrupsion, Gjykata Penale Ndërkombëtare (GJNP) ka lëshuar urdhër-arrest ndaj Netanyahut që nga viti 2024, nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit lidhur me luftën në Gaza.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, tre vjet pas fillimit të gjenocidit të Izraelit në Rripin e Gazës, ai vazhdon të shkelë armëpushimin që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, me 1.467 palestinezë të vrarë dhe 5.161 të plagosur në sulme deri të hënën.
Që nga fillimi i gjenocidit në tetor 2023, më shumë se 74.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 175.000 janë plagosur, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së Gazës është dëmtuar ose shkatërruar.