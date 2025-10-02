Hamasi thotë se do të përgjigjet shpejt ndaj planit të Trumpit për Gazën

Anëtari i Byrosë Politike të Hamasit, Mohammed Nazzal, i ka thënë Al Jazeera Arabic se grupi palestinez së shpejti do të shpallë qëndrimin e tij ndaj propozimit amerikan.
Nazzal tha se Hamasi, si përfaqësues i rezistencës palestineze, ka të drejtë të shprehë mendimet e tij “në mënyrë që të shërbejë interesave” të popullit palestinez.
Grupi po diskuton planin e Trump me qëllim ndalimin e luftës së Izraelit ndaj Gazës, shtoi ai.
“Ne nuk po e trajtojmë [planin] nën logjikën se koha është një shpatë e drejtuar në qafën tonë,” tha Nazzal.
Sipas raportimeve të mëparshme, Trump kishte thënë të martën se Hamasi kishte "tre ose katër ditë" për të reaguar ndaj planit të tij.