Hamza fton deputetët që projektligji për Specialen të miratohet nesër në dy leximet

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza ka thënë se presin që në seancën e së hënës projektligji për ndryshim – plotësimin e Dhomave të Specializuara të përfundojë nesër.
Ai ka thënë se beson që ky ndryshim do të përkrahet nga të gjithë deputetët.
“Jam optimist se ligjin do ta përkrahin gjithë deputetët dhe ky ligj, nesër t’i përfundojë gjitha procedurat e nevojshme brenda Kuvendit të Kosovës”, ka thënë Hamza pas mbledhjes së Kryesisë dhe Grupit Parlamentar të PDK-së të dielën.
Sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit, Hamza ka thënë se kjo nuk duhet të ndërlidhet me çështjen e ligjit për Specialen.
Ai ka thënë se ky ligji është përtej çdo partie politike. Hamza ka thënë se ligji ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtës historike.