​Haradinaj: Do t’i drejtohemi Gjykatës Kushtetuese për vendimet e situatës në Kuvend

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj tha se kanë përgatitur një kërkesë për vlerësim ku do t’i drejtohen Gjykatës Kushtetuese për të vlerësuar kushtetutshmërinë e vendimeve të marra së fundi në Kuvendin e Kosovës lidhur me seancat konstituive.

Haradinaj tha se sot do të konsultohen me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, për t’u bërë 10 deputetë në dërgimin e kësaj kërkese.

“Nuk e di në cilin format mund ta ftojë presidentja. Mund t’i ftojë një nga një, mund t’i ftoj të gjithë bashkë. Ne kemi mirëpritur edhe idenë e kryetarit Abdixhiku për konsulta për formimin e qeverisë. Një propozim ka qenë për një qeveri të unitetit. Ekziston edhe propozimi ynë për qeverinë e opozitës. Konsultat mes opozitës janë të nevojshme. Edhe konsultat me bashkë kryesuesin janë të nevojshme që të dalim nga gjendja ku jemi. Ne veç kemi përgatitur një kërkesë për vlerësim. Do t’i drejtohemi Gjykatës Kushtetuese me kërkesë që ta vlerësojë kushtetutshmërinë e vendimeve të marra në kuvend. Sot jemi në konsulta edhe me PDK dhe LDK në mënyrë që 10 deputetë t’i drejtohemi gjykatës”, tha Haradinaj.