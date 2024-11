Harris vs Trump, amerikanët votojnë për presidentin e ri

Miliona amerikanë pritet të dalin në kutitë e votimit të martën për të votuar në zgjedhjet presidenciale të 2024-ës në Shtetet e Bashkuara për kandidatët, demokraten Kamal Harris dhe republikanin Donald Trump.

Rreth 230 milionë kanë të drejtë të votojnë, por vetëm rreth 160 milionë janë të regjistruar. Mbi 70 milionë njerëz kanë votuar tashmë me postë ose në qendrat e votimit të hershme personalisht.

Shtetet që do të “vulosin” fituesin

Analistët po i kthejnë sytë nga shtetet e lëkundura, të cilat besojnë se do të zgjedhin një fituesin. Në veçanti, spikasin Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Karolina e Veriut, Pensilvania dhe Wisconsin, ku kandidatët, sipas sondazheve, janë gjithashtu brenda kufirit të gabimit statistikor në disa raste.

Deshifrimi i elektoratit është dëshmuar në këto zgjedhje të jetë shumë më kompleks se në të kaluarën. Dhe kjo pasi duket se janë thyer vulat dhe të dy kandidatët kanë arritur të depërtojnë në pishinat e votuesve të kundërshtarëve të tyre.

Votuesit pritet gjithashtu të zgjedhin 34 senatorë amerikanë (nga 100) dhe 435 anëtarë të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA. Përveç kësaj, do të ketë zgjedhje guvernatoriale në 11 shtete dhe dy territore amerikane (Puerto Rico dhe Samoa Amerikane).

Asnjë fitues i qartë në 7 shtetet ‘kyç’

Sipas Washington Post, 7 shtetet që mund të ndikojnë në rezultat, ende nuk e tregojnë qartë fituesin.

Masat drakoniane të sigurisë – Dronë, snajperë dhe butona paniku

Masat e sigurisë do të jenë të paprecedentë gjatë zgjedhjeve presidenciale në SHBA, me dronë, butona paniku dhe snajperë në Uashington, pasi ekziston frika për një “Kapitol” të ri dhe një shpërthim trazirash të dhunshme. Masat e sigurisë në kryeqytetin amerikan synojnë të sigurojnë amerikanët gjatë procesit zgjedhor dhe të mbrojnë votuesit që do të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Raportet tregojnë se punonjësit e qendrave të votimit do të mbajnë me vete “butona paniku” për çdo rast. Deri më tani, Nevada dhe Uashingtoni e kanë vënë Gardën Kombëtare në gatishmëri. Sekretari i Shtetit i Arizonës ka thënë se ai mban një jelek antiplumb në rast sulmi.