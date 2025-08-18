Harroni gërvishtjet, këto fellne “riparohen” vetë dhe duken gjithmonë si të reja

Një kompani ka projektuar një zgjidhje që e bën të lehtë heqjen e gërvishtjeve nga fellnet tuaja.
Zhurma bezdisëse e gërvishtjes që dëgjoni kur parkoni makinën tuaj në trotuar është ndoshta arsyeja, pse nuk doni të dilni nga automjeti juaj për një kohë.
Kompania amerikane Unplugged Performance ka prezantuar fellnet e para prej aliazhi që gjithmonë mund të duken si të reja me përpjekje dhe shpenzime minimale. Të paktën kjo është ajo që pretendojnë ata.
Këto fellne janë etiketuar “Road Warrior” dhe janë bërë prej alumini. Një nga karakteristikat më interesante është unaza e jashtme që është projektuar për të thithur ndikimet më të këqija nga trotuaret dhe gropat në rrugë.
Kjo unazë është e zëvendësueshme dhe mund të hiqet dhe zëvendësohet pa pasur nevojë të hiqni asgjë tjetër nga fellnet.
Kompania gjithashtu ofron “Road Warrior” me një garanci të përjetshme, kështu që nëse ndonjëherë arrini të gërvishtni ose dëmtoni fellnen, do të merrni një të re.
Gjatë zhvillimit, vëmendje e veçantë iu kushtua aerodinamikës. “Road Warrior” është një nga fellnet më efikase të prodhuara ndonjëherë dhe është pothuajse e barabartë me fellnen e Teslës me rezistencën më të ulët të ajrit.
Dizajni përfshin hapje të shumta që lejojnë rrjedhje efikase të ajrit dhe ftohje shtesë të frenave.
Për momentin, këto fellne janë zhvilluar ekskluzivisht për Tesla Robotaxi, Model Y dhe Model 3.
“Road Warrior” është i pajtueshëm me fellnet e fabrikës Tesla prej 19 ose 20 inç. Çmimi fillestar është rreth 2,220 euro, për një set prej 4 rrotash me diametër 19 inç, ndërsa rrotat 20-she kushtojnë rreth 2,600 euro.