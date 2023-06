Haxhi fillon gjërsa 2 milion haxhilerët u mblodhen në Mina për “udhëtimin shpirtëror të jetës”

Rreth 2 milionë haxhilerë u mblodhën në qytetin e tendave të Minas të hënën nga mëngjesi për të filluar udhëtimin shpirtëror të jetës, ndërsa udhëtimi i shenjtë i Haxhit 1444 (2023) filloi.

Në mbrëmje, vendi kumbonte me zhurmën e haxhinjve duke recituar Talbijah, lutja e tyre me qëllim për të kryer Haxhin për lavdinë e Allahut. Burrat të veshur me ihram dhe gratë në abaja shqiptuan fjalët, “Labbaik Allahumma Labbaik (O Zot, po i përgjigjem thirrjes tënde),” ndërsa shkonin në vendin masiv, rreth 8 kilometra në verilindje të Xhamisë së Madhe në Mekë.

Duke ndjekur traditat e Profetit Muhamed, haxhilerët kaluan ditën e parë të haxhit, të quajtur Dita e Tarvijahs në lutje për mëkatet e tyre. Ata falën namazin e Drekës, Iqindisë, Akshamit dhe Jacisë dhe gjatë natës bënë përgatitjet e tyre përfundimtare para se të qëndrojnë në rrafshinat e malit Arafat sot.

Pas namazit të sabahut (sabahut) të martën, haxhilerët nisen për në malin Arafat, ku Profeti (a.s) mbajti predikimin e tij të fundit më shumë se 1400 vjet më parë.

Ky vit shënon kthimin në një Haxh në shkallë të plotë për herë të parë që nga fillimi i pandemisë COVID-19 dhe autoritetet saudite kanë vendosur plane të plota për të siguruar lëvizjen e sigurt dhe të përsosur të pelegrinëve. Më shumë se 2 milionë priten në total, duke përfshirë 1.6 milionë nga vendet e tjera. /mesazhi