Në ditën e dytë të Kurban Bajramit, qindra mijëra haxhilerë në vendet e shenjta kryen ritualin e gjuajtjes simbolike të shejtanit me gurë, raporton Anadolu.

Haxhilerët, të cilët shkuan në grupe në “Xhemarat”, hodhën nga shtatë gurë në drejtim të mureve që simbolizojnë djallin.

Haxhilerët do të vazhdojnë me gjuajtjen e shejtanit me gurë edhe në ditën e tretë të Bajramit.