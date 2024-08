Haxhiu: Burri që qëlloi gruan e tij në Fushë-Kosovë, recidivist – e pafalshme neglizhenca e institucioneve të drejtësisë

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka njoftuar se personi që ka qëlluar gruan e tij me armë zjarri të martën në Fushë-Kosovë, është recidivist i veprave penale.

Ajo ka konsideruar se ky rast është dëshmi e neglizhencës së institucioneve të drejtësisë.

“Sipas informacioneve që kemi, personi i dyshuar kishte qenë në mbajtje por ishte liruar ani pse ishte recidivist dhe sapo është lënë i lirë ka shtënë me armë zjarri mbi gruan e tij. Edhe ky rast është dëshmia më e tmerrshme e neglizhencës së institucioneve të drejtësisë, në këtë rast gjyqtarit dhe sipas informacioneve që kemi me vendimin e së cilit është pajtuar edhe prokurori. Gjithnjë po kërkohet një arsye që dhunuesi mos të përballet me pasojat. Këtë rast gjendja shëndetësore e tij. Kjo neglizhencë, këto vendime të gabuara e të nxituara po i stimulojnë rastet jo vetëm të dhunës, por edhe vrasjeve”, ka shkruar ajo në Facebook.

Haxhiu ka shtuar se neglizhenca dhe mosdënimi adekuat i këtyre rasteve është e pafalshme.

“Secila grua, secili qytetar duhet të ndihet i fuqishëm kur denoncon dhunën në shtet. Aty është adresa ku përfundon dhuna dhe nis drejtësia dhe jo vatra e përshkallëzimit të dhunës”, është shprehur më tej ajo.

Një grua dyshohet se është plagosur me armë nga bashkëshorti I saj mëngjesin e së martës në Fushë-Kosovë.

Ngjarja ka ndodhur në fshatin Bresje.