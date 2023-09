Hebrenjtë fanatikë bastisin Xhaminë Al-Aksa me rastin e festës “Yom Kippur”

Dhjetëra hebrenj fanatikë nën mbrojtjen e policisë izraelite bastisën Xhaminë al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar, transmeton Anadolu.

Hebrenjtë fanatikë vazhdojnë bastisjet e tyre në Al-Aksa me pretekstin e festës “Yom Kippur”, e cila mbahet më 24-25 shtator.

Sipas informacioneve të marra nga dëshmitarë okularë, dhjetëra hebrenj fanatikë kanë bastisur në grup Xhaminë al-Aksa nën mbrojtjen e policisë izraelite, duke filluar nga orët e mëngjesit.

Policia izraelite arrestoi një palestinez në oborrin e xhamisë Al-Aksa gjatë bastisjes.

Thirrje për “bastisje në Al-Aksa” me rastin e “Yom Kippur”

Grupet fanatike hebreje bënë thirrje për intensifikimin e bastisjeve në Xhaminë Al-Aksa me rastin e festës së “Yom Kippur”.

Miliona hebrenj në Izrael më 24-25 shtator festojnë “Yom Kippur”, e cila është festa më e shenjtë fetare për hebrenjtë dhe do të thotë “Dita e Shlyerjes”.

Kolonët hebrenj shtojnë bastisjet e tyre në Xhaminë Al-Aksa gjatë festave fetare.

Dje, 317 hebrenj fanatikë bastisën në grup Xhaminë al-Aksa nën mbrojtjen e policisë izraelite.

Sipas marrëveshjes së paqes të nënshkruar midis Izraelit dhe Jordanisë më 26 tetor 1994, Xhamia Al-Aksa është nën kujdesin e Administratës së Fondacioneve Islame të Kudsit, e cila është e lidhur me Ministrinë Jordaneze të Fondacioneve, Çështjeve Islame dhe Çështjeve të Shenjta.

Megjithatë, që nga viti 2003, hebrenjtë kanë hyrë në xhaminë e shenjtë të shoqëruar nga policia, pa lejen e Administratës, me vendim të njëanshëm të Izraelit. Duke i përshkruar këto hyrje si bastisje, Administrata e Fondacioneve Islamike të Kudsit thekson se është shkelur sovraniteti i muslimanëve.

Video: Israeli settlers harass a Palestinian journalist while doing his work in Jerusalem’s Old City, today. One of the settlers could be also heard verbally insulting the Prophet Mohammad (PBUH). pic.twitter.com/QrJS3biMb2

— Quds News Network (@QudsNen) September 25, 2023