Hebroni nën izolim, përshkallëzohen demolimet dhe sulmet izraelite

Qyteti i Hebronit, ku jetojnë afro gjysmë milioni palestinezë, është vënë nën izolim dhe sulme izraelite, ndërsa demolimet e gjera po shkaktojnë shkatërrime të mëdha.
Zona Farsh al-Hawa është shndërruar në një zonë të panjohshme si pasojë e demolimeve, duke shtuar frikën se veprime të ngjashme mund të përhapen edhe në pjesë të tjera të qytetit.
Më shumë se 200 familje janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre gjatë natës. Disa banesa janë marrë me forcë nga forcat izraelite dhe janë shndërruar në pika ushtarake.
Komuna e Hebronit ka ngritur strehimore të përkohshme për familjet e zhvendosura, ndërsa Ministria palestineze e Arsimit u ka kërkuar shkollave që t’i mbajnë fëmijët në shtëpi gjatë dy ditëve të ardhshme, për shkak të situatës së sigurisë. /mesazhi