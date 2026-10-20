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Hegseth viziton Izraelin pa paralajmërim dhe takohet me Netanyahun

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US Defense Secretary Pete Hegseth in Washington, DC [File: Evelyn Hockstein/Reuters]

Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, është takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu gjatë një vizite të paparalajmëruar në Izrael, raportoi Axios, duke cituar dy burime të njohura me çështjen.

Takimi zhvillohet një javë para zgjedhjeve parlamentare në Izrael, të cilat pritet të jenë të ngushta. Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetjen për Netanyahun.

Sondazhet e opinionit sugjerojnë se koalicioni fetar dhe nacionalist i Netanyahut mund ta humbasë shumicën parlamentare, megjithëse edhe opozita mund të ketë vështirësi në formimin e një qeverie.

Ndërkohë, zëvendëspresidenti amerikan JD Vance ka shmangur shprehjen e mbështetjes për Netanyahun, duke deklaruar se nuk dëshiron të përfshihet në zgjedhjet në Izrael. /mesazhi

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