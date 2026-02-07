Hekurudhat e Arabisë Saudite shënojnë rekorde në vitin 2025: 14 milionë pasagjerë dhe 30 milionë tonë mallra

Hekurudhat e Arabisë Saudite (SAR) kanë njoftuar rezultate rekord për vitin 2025, duke forcuar rolin e tyre kyç në sektorin e logjistikës dhe turizmit në Mbretëri.
Gjatë vitit 2025, SAR ka transportuar mbi 14 milionë pasagjerë, një rritje e ndjeshme krahasuar me 11.2 milionë pasagjerë në vitin 2023. Kjo rritje tregon përdorimin gjithnjë e më të madh të transportit hekurudhor si për udhëtime të përditshme ashtu edhe për pelegrinazh.
Edhe transporti i mallrave ka shënuar rritje të konsiderueshme, nga rreth 24 milionë tonë në vitin 2023 në 30 milionë tonë në vitin 2025, i nxitur nga kërkesa industriale dhe logjistika e sektorit minerar.
Transportimi i 30 milionë tonëve mallra me tren ka hequr rreth 2 milionë udhëtime kamionësh nga rrugët e Mbretërisë, duke kursyer 139 milionë litra karburant dhe duke ulur emetimet e karbonit me rreth 364 mijë tonë. Këto masa kontribuojnë drejtpërdrejt në nismën Saudite për Mjedisin e Gjelbër.
Sipas autoriteteve, këto shifra tregojnë rolin vendimtar të SAR në realizimin e Strategjisë Kombëtare të Transportit dhe Logjistikës dhe objektivave të Vizionit Saudit 2030, duke ndërtuar një rrjet efikas dhe të qëndrueshëm për mjedisin.
“Ëndrra e Shkretëtirës”, treni i parë luksoz në rajon
Një nga arritjet më të spikatura të vitit 2025 ishte lansimi zyrtar i shërbimit luksoz hekurudhor “Dream of the Desert”, treni i parë i këtij lloji në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.
I zhvilluar në partneritet me kompaninë italiane të mikpritjes luksoze Arsenale Group, ky shërbim përfshin 40 kabina luksoze të dizajnuara posaçërisht dhe ofron një përvojë udhëtimi të ngjashme me një “kruiz hekurudhor”, të frymëzuar nga Orient Express, por me identitet saudit. Treni përshkon rrugën nga Riadi në Al-Qurayyat, me ndalesa në zona me trashëgimi kulturore si Hail dhe Jouf.
Investime të mëdha në Mekë
Në kuadër të zhvillimit urban të orientuar nga transporti, SAR ka njoftuar krijimin e një fondi të pasurive të paluajtshme prej 6 miliardë rialësh sauditë, të fokusuar në Mekë. Fondi synon zhvillimin e tokave pranë Stacionit të Hekurudhës së Shpejtë Haramain, për ndërtimin e hoteleve, qendrave tregtare dhe njësive banesore të lidhura drejtpërdrejt me stacionin.
Kjo iniciativë synon përmirësimin e përvojës së pelegrinëve dhe mbështet objektivin qeveritar për pritjen e 30 milionë pelegrinëve të Umres çdo vit.
Vlerësim ndërkombëtar
Angazhimi i SAR për cilësi dhe inovacion është vlerësuar edhe në nivel ndërkombëtar, pasi kompania u bë e para që fitoi çmimin prestigjioz të Unionit Ndërkombëtar të Hekurudhave për trenat turistikë në distanca të gjata.
Çmimi u dorëzua në selinë e unionit në Paris dhe iu akordua SAR për integrimin e turizmit luksoz me infrastrukturën hekurudhore, duke e pozicionuar Arabinë Saudite si një destinacion të rëndësishëm për turizmin hekurudhor dhe udhëtimet luksoze. /mesazhi