Ministri i Mbrojtjes i Bosnjë e Hercegovinës (BeH), Zukan Helez, ka dënuar propozimet për ndarjen e vendit të tij mbi baza etnike dhe i ka bërë thirrje Listës Studentore, fitueses së zgjedhjeve të fundit parlamentare në Serbi, që marrëdhëniet me BeH-në t’i ndërtojë mbi respektin e ndërsjellë dhe njohjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, rapoton Anadolu.
Thirrja e ministrit Helez erdhi më pak se një muaj pasi ai përgëzoi Listën Studentore për fitoren në zgjedhjet e mbajtura më 25 tetor, duke shprehur shpresën se ndryshimet politike në Serbi do të krijojnë hapësirë për përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje.
Në publikimin e tij të fundit në Facebook, ai kritikoi deklaratat e anëtarit të Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve (SANU), Kosta Çavoshki, i cili propozoi që Republika Srpska, njëra nga dy entitetet e BeH-së, të shpallë pavarësinë dhe të nisë procesin e bashkimit me Serbinë.
Çavoshki propozoi gjithashtu që pjesët e BeH-së ku shumicën e përbëjnë kroatët t’i bashkohen Kroacisë, gjë që do të nënkuptonte ndarjen e vendit mbi baza etnike.
Helez i cilësoi këto propozime si vazhdimësi të ideve që, sipas tij, prej dekadash kërcënojnë integritetin territorial të BeH-së.
“Ne kemi mbijetuar dhjetëra plane dhe memorandume të tyre”, deklaroi Helez, duke kritikuar ato që i konsideron ide nacionaliste të kahershme të lidhura me akademinë.
– Thirrje Listës Studentore për një politikë ndryshe
Helez shprehu shpresën se Lista Studentore do të ndjekë një qasje të ndryshme ndaj marrëdhënieve me BeH-në nga ajo e pushteteve të mëparshme në Serbi.
“Shpresoj sinqerisht që përfaqësuesit e Listës Studentore të ndjekin një kurs tjetër në marrëdhëniet mes dy vendeve, ndryshe nga ai që kemi parë gjatë tre dekadave të fundit”, tha ai.
Ai theksoi se politika e ardhshme e kësaj lëvizjeje duhet të vlerësohet në bazë të qëndrimeve dhe veprimeve të saj konkrete.
“BeH-ja mbetet sinqerisht e interesuar për normalizimin e marrëdhënieve dhe ndërtimin e lidhjeve më të mira me Serbinë”, tha Helez.
“Megjithatë, marrëdhënie të tilla mund të bazohen ekskluzivisht në parimet e respektit të ndërsjellë, barazisë dhe njohjes së plotë të sovranitetit dhe integritetit territorial të të dyja shteteve”, shtoi ai.
– Kritika ndaj ish-presidentit Vuçiq
Helez kritikoi ashpër edhe ish-presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, duke e akuzuar për ndërhyrje shumëvjeçare në çështjet e brendshme të BeH-së.
Duke iu referuar pjesëmarrjes së Vuçiqit në seancën e fundit të Kuvendit Popullor të sapozgjedhur të Serbisë, Helez ironizoi sjelljen dhe ndryshimin e pozicionit të tij politik.
“Çfarë kthesë politike”, shkroi Helez.
Ai e akuzoi Vuçiqin se gjatë tre dekadave të fundit ka ndjekur një politikë që, sipas tij, ka minuar shtetësinë e BeH-së dhe ka nxitur ndarjet etnike.
Helez gjithashtu përsëriti akuzat për lidhje të pretenduara të Vuçiqit me sulmet me snajper ndaj civilëve gjatë luftës në BeH, nga viti 1992 deri në vitin 1995.
Vuçiq i ka hedhur poshtë më parë këto akuza, duke mohuar çdo përfshirje në sulmet ndaj civilëve gjatë rrethimit të Sarajevës dhe duke i cilësuar ato si të pavërteta dhe të motivuara politikisht.
Marrëveshja e Paqes e Dejtonit, e nënshkruar në dhjetor të vitit 1995, i dha fund luftës në BeH dhe vendosi rendin e saj aktual kushtetues, i cili përbëhet nga dy entitete, përkatësisht Federata e Bosnjë e Hercegovinës dhe Republika Srpska.
Lista Studentore fitoi shumicën parlamentare në zgjedhjet e parakohshme në Serbi më 25 tetor, duke i dhënë fund sundimit shumëvjeçar të bllokut politik të Vuçiqit.
Kuvendi Popullor i sapozgjedhur i Serbisë mbajti seancën konstituive më 17 nëntor, duke shënuar fillimin e tranzicionit politik në vend.
Qeveria e re e Serbisë ende nuk është formuar zyrtarisht.