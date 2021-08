Hennessey zbuloi Camaron – vetura që kushton 135 mijë euro

Exorcist Camaro ZL1, me të cilin ata festuan 30 vjet ekzistencë në kompaninë e famshme të akordimit të Teksasit Hennessey, po zhvillon 1.000 “kuaj” dhe do të ofrohet në vetëm 30 kopje.

Pas emrit Hennessey Exorcist 30th Anniversary Edition qëndron Exorcist Camaro ZL1, të cilën kompania e famshme e akordimit të Teksasit po feston 30 vitet e para (të para) të ekzistencës në të cilat ata ishin angazhuar në përmirësimin e veturave amerikane.

Dhe me 30 kopje Camara do të mbyllë atë të mëparshëm filloi historinë Exorcist (100 kopje) me anë të së cilës blerësit potencialë të modelit Challenger Demon të Dodge u bënë të mendojnë përsëri para se të marrin një vendim, raporton autocar.

Ditëlindja e Hennessey Chevy Camaro mundësohet nga një motor V2 6.2-litër i modifikuar tërësisht që, me ndihmën e një kompresori mekanik, “pompon” 1.000 kuaj fuqi dhe gati 1.200 Nm çift rrotullues maksimal, i cili është i mjaftueshëm për të bërë një “veturë muskulore” të vërtetë amerikane pa vend.

“Ai arrin në 2.3 sekonda 100 km/h dhe zhvillon 349 km/h. Duhen 9.57 sekonda për të kaluar një çerek milje (402 metra) nga një vendndodhje.

Detajet që e veçojnë Exorcist 30th Anniversary Edition nga pjesa tjetër e Exorcist (Exorcist i Djallit) janë aplikimet e mbrojtësve të përparmë dhe një numër i veçantë i të gjitha 30 kopjeve, dhe Hennessey po kërkon 135,000 dollarë në këmbim të historisë jubilare që përfshin veturën.