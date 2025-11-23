Hezbollahu konfirmon vrasjen e komandantit Ali Tabatabai në sulmin izraelit në Bejrut

Hezbollahu ka konfirmuar mbrëmjen e së dielës se shefi i shtabit të tij, Ali Tabatabai, është vrarë në një sulm ajror izraelit në jug të Bejrutit, njofton Anadolu.
Në reagimin zyrtar, Hezbollahu e përshkroi Tabatabain si “komandant të rëndësishëm ushtarak”.
Ushtria izraelite tha më herët se kishte eliminuar Tabatabain me një goditje të synuar ndaj një zone në jug të kryeqytetit libanez.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, nga sulmi u vranë pesë persona dhe u plagosën 28 të tjerë. /mesazhi