He’zbollahu thotë se lu’ftëtarët po hyjnë në fazën ‘përshkallëzuese’ të lu’ftës me Iz’raelin

Hezbollahu në Liban ka njoftuar se do të “kalojë në një fazë të re dhe përshkallëzuese të konfrontimit me Izraelin”, gjë që do të bëhet e qartë në ditët në vijim.

Në një deklaratë, grupi tha gjithashtu se humbjet ushtarake të Izraelit kanë arritur në rreth 55 ushtarë të vrarë dhe më shumë se 500 të plagosur që nga fillimi i ofensivës tokësore të Izraelit në Liban më 1 tetor.

Hezbollah gjithashtu njoftoi se ka shkatërruar 20 tanke izraelite Merkava, katër buldozerë ushtarakë dhe dy drone vëzhgimi në luftimet e fundit.

