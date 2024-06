Hipervetura e re nga MG arrin shpejtësinë nga 0-100 për 1,9 sekonda

Kompania MG në panairin e vetura në Pekin këtë javë do të prezantojë konceptin EXE181, që paralajmëron hiperveturën elektrike me një ulëse.

Pozita e shoferit është shumë e ulët, kurse koncepti duket si një veturë Vision Gran Turismo.

MG EXE181 i ri është modern ekuivalent me konceptin me të njëjtin emër të prodhuar në vitin 1959, e fjala është për veturën me “pamje jashtëtokësore”.

Nga brendi britanik pretendojnë jo vetëm që është vetura më aerodinamike në botë, por edhe më e shpejta. Për shpejtësinë nga 0-100 kilometra në orë i nevojiten 1,9 sekonda.

MG nuk ka zbuluar shpejtësinë maksimale të konceptit EXE181, por modeli origjinal nga të 50-at ka arritur të lëvizë me 410 kilometra në orë. E prapa timonit ishte shoferi Phill Hill.

Kjo veturë ka një ekran gjigant dhe katër motorë elektrikë, edhe pse nuk ka informacione nga MG-ja pritet vetura të bëjë tërheqje me të katër rrotat dhe të ketë mbi 1 mijë kuaj-fuqi.

Gjasat për prodhim serik janë të vogla, por koncepti me gjasë do të mbetet unik.