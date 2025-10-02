Holanda kërkon mbrojtje të pasagjerëve në bordin e flotiljes humanitare “Sumud”

Holanda i bëri thirrje Izraelit të garantojë sigurinë e pasagjerëve pasi sulmoi Flotiljen Globale “Sumud”, transmeton Anadolu.
“U bëjmë thirrje autoriteteve izraelite të garantojnë sigurinë e pasagjerëve. Ministria e bëri tashmë këtë apel në kontaktet e saj me autoritetet izraelite”, tha Ministria e Jashtme holandeze në një deklaratë të postuar në rrjetin social amerikan X.
Ministria gjithashtu përsëriti se “të gjithë individëve u këshillohet të mos udhëtojnë në mënyrë të pavarur në zonë lufte, pavarësisht statusit të tyre”.
Zyrtarët holandezë thanë se janë në kontakt me autoritetet izraelite “për të përcaktuar nëse ndonjë shtetas holandez është ndaluar, në mënyrë që t’u ofrojmë atyre ndihmë konsullore nëse dëshirohet”.
Ministria është në kontakt me familjet e shtetasve holandezë të përfshirë, tha ajo, duke shtuar: “Do të vazhdojmë të monitorojmë zhvillimet”.
Flotilja Globale “Sumud” me më shumë se 40 anije që transportonin më shumë se 500 vullnetarë nga rreth 40 vende u sulmua nga forcat detare izraelite të mërkurën, rreth 80 milje detare (148 kilometra) larg Gazës.
Sipas të dhënave zyrtare të gjurmuesit të flotiljes, thuhet se forcat izraelite kanë sulmuar 21 anije dhe kanë arrestuar të paktën 443 aktivistë.
Ministria e Jashtme izraelite tha se pasagjerët e ndaluar po dërgoheshin në portin e Ashdodit dhe do të deportohen në Evropë.