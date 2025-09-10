Holanda shpall ministrat izraelitë të ekstremit të djathtë “persona non grata”

Holanda shpalli dy ministra ekstremistë izraelitë “persona non grata” për nxitje të dhunës kundër palestinezëve, raportoi media izraelite, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik të Izraelit, KAN, ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir dhe ministrit të Financave, Bezalel Smotrich iu ndalua hyrja në Zonën Schengen, e cila përfshin 25 vende të Bashkimit Evropian (BE) dhe 4 vende jo-anëtare të BE-së, Islandën, Norvegjinë, Zvicrën dhe Lihtenshtajnin.
Autoritetet holandeze nuk kanë dhënë asnjë konfirmim zyrtar në lidhje me raportin e medias izraelite.
Në qershor, Holanda shprehu qëllimin e saj për të vendosur një ndalim hyrjeje për dy ministrat izraelitë.