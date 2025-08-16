Homazh në Berlin për gazetarët e vrarë të Al Jazeera-s

Në Berlin u mbajt një homazh për gazetarët e Al Jazeera-s të vrarë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës.

Pjesëmarrësit vendosën fotografi, trëndafila të bardhë dhe ndezën qirinj pranë imazheve të viktimave, ndërsa u lexua testamenti i fundit i gazetarit Anas al-Sharif dhe emrat e 270 gazetarëve të vrarë që nga 7 tetori 2023.

Organizatorët dhe folësit kritikuan mbështetjen e pakushtëzuar të Gjermanisë ndaj Izraelit, duke e akuzuar për injorim të krimeve të luftës dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut.

Tubime të ngjashme u mbajtën edhe në vende tjera të botës. /mesazhi

