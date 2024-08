Honda konfirmon Preludin e ri për Evropë

Honda ka konfirmuar se versioni i konceptit të bukur Prelude të vitit të kaluar do të dalë në shitje në Evropë.

Duke lëshuar imazhe të një veture të kuqe – koncepti origjinal ishte i bardhë – së bashku me një Prelude origjinale të gjeneratës së parë 1979-82 që duket i vogël në krahasim, Honda pohoi se Prelude i parë i ri në 30 vjet do të ndërthurte argëtimin e drejtimit me efikasitetin nëpërmjet një motori hibrid, shkruajnë mediat e huaja.

Prodhuesi i automjeteve nuk hyri në detaje në lidhje me motorin, por raportet e fundit nga Japonia sugjerojnë se mund të jetë i njëjti motor e-HEV si hibridet e Civic dhe Accord të tregut amerikan.

Koncepti Prelude bëri debutimin e tij në Panairin e Lëvizshmërisë në Japoni tetorin e kaluar, më pas “u hodh” në LA Auto Show në nëntor.

Ajo paraqitje në LA dukej si një aluzion i fortë se Prelude do të ofrohej në SHBA, por disponueshmëria në Amerikën e Veriut nuk është konfirmuar ende.